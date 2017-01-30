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Adıyaman'da basketbol ligi başladı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 14:31
Adıyaman'da basketbol ligi başladı
Adıyaman'da basketbol ligi başladı

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da 2016-2017 Kulüplerarası Basketbol Ligi başladı.
2016-2017 Kulüplerarası Basketbol sezonu 25 takımın katılımı ile başladı. Minik erkekler, küçükler kızlar, Küçük erkekler, yıldız kızlar, yıldız erkekler, genç kızlar, genç erkekler ve büyükler fikstürü çekildi.
Bu kategorilerde Adıyaman merkez, Kahta ve Gölbaşı ilçelerinden toplam 25 kulübün katılımı başladı. İlk karşılaşma yıldız erkekler kategorisinde Antik Perre ile Gençlik Spor Kulübü arasında oynandı. Yenimahalle Spor Salonunda oynanan maçta Antik Perre rakibi Gençlik Spor Kulübünü 62-24 yendi.
(AHM)

30.01.2017 14:36:45 TSI
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