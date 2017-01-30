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Okul ve camilerde dezenfeksiyon çalışması yapıldı



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından merkezde bulunan okul ve camilerde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Ekipler hafta sonu merkezde bulunan tüm okul ve camilerde bakteri ve virüslere karşı ULV cihazlarıyla hava ve yüzey dezenfeksiyonu yaptı.

52 okul ve 35 cami de yapılan dezenfeksiyon çalışmaları 3 gün sürdü. Başlatılan uygulama sayesinde özellikle kış aylarında oluşan bakterilerden kaynaklı grip ve benzeri hastalıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.

(KA-MEF-Y)



30.01.2017 14:36:55 TSI

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