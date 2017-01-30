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Forum Mersin'de kar etkinliği



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Forum Mersin Alış Veriş Merkezi'nde bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Kar Festivali, çocuklara bembeyaz bir sömestr tatili yaşatacak.

Forum Mersin AVM çocuklara özel birbirinden keyifli etkinliklerine devam ediyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan 'Kar Festivali' etkinliğiyle beyazlara bürünecek olan Forum Mersin, Toros dağlarından getirilecek karlar ile çocuklara keyifli anlar yaşatacak ve birbirinden renkli etkinliklerle keyifli bir sömestr tatili geçirmelerini sağlayacak.

Forum Mersin Atıf Yılmaz Meydanı'nda gerçekleşecek olan festivalde, yarıyıl tatili için hazırlanan yarışmalar ve eğlencenin yanı sıra Toros dağlarından getirecek 12 tır kar ile çocuklar unutulmaz anlar yaşayacak. 4 Şubat'ta gerçekleşecek olan 'Kar Festivali'yle minikler yarışma ve eğlencenin tadını çıkaracak.

Ayrıca 3-4 Şubat tarihleri arasında Forum Mersin ziyaretçileri, Greenbox tekniğiyle dijital kayak yarışı fotoğrafları çektirip karla buluşma anlarını ölümsüzleştirebilecek.

(HSK-Y)



30.01.2017 14:39:39 TSI

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