Park yapılacak alanda çalışma başladı
(Fotoğraflı)
Onur Altındağ
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta TEKEL binası, Kan Merkezi gibi binaların yıkılmasının ardından park yapılması planlanan alanda temizleme çalışmaları başladı.
Gazipaşa Caddesi'nde yaklaşık 5 dönümlük alanda hafriyat temizleme çalışmaları başladı. Park yapılması planlanan alanda TEKEL binasının yanı sıra TTK'ya ait bir bina ve Kan Merkezi binası bulunuyordu. İş makineleri bölgede hafriyat temizleme çalışmalarına başladı. Projeyi açıklarken "Halkın nefes alacağı alan" olarak nitelendiren Vali Ali Kaban, alanın park olarak dizayn edileceğini kaydetmişti. Bölgede temizleme çalışmalarının ardından projenin hayata geçirilmesi için çalışmaların başlanması bekleniyor.
(OA-OA-Y)
30.01.2017 14:40:28 TSI
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