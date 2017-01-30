30 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Park yapılacak alanda çalışma başladı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 14:35
Park yapılacak alanda çalışma başladı
Park yapılacak alanda çalışma başladı

(Fotoğraflı)

Onur Altındağ
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta TEKEL binası, Kan Merkezi gibi binaların yıkılmasının ardından park yapılması planlanan alanda temizleme çalışmaları başladı.
Gazipaşa Caddesi'nde yaklaşık 5 dönümlük alanda hafriyat temizleme çalışmaları başladı. Park yapılması planlanan alanda TEKEL binasının yanı sıra TTK'ya ait bir bina ve Kan Merkezi binası bulunuyordu. İş makineleri bölgede hafriyat temizleme çalışmalarına başladı. Projeyi açıklarken "Halkın nefes alacağı alan" olarak nitelendiren Vali Ali Kaban, alanın park olarak dizayn edileceğini kaydetmişti. Bölgede temizleme çalışmalarının ardından projenin hayata geçirilmesi için çalışmaların başlanması bekleniyor.
(OA-OA-Y)

30.01.2017 14:40:28 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Çocuk hastanesinde yenidoğan kuvöz sayısı artırıldı
YEREL

ÇOCUK HASTANESİNDE YENİDOĞAN KUVÖZ SAYISI ARTIRILDI
Zonguldak OBM makine parkı genişledi
YEREL

ZONGULDAK OBM MAKİNE PARKI GENİŞLEDİ
GMİS taban eğitim seminerleri Amasra şube semineri ile tamamlandı
YEREL

GMİS TABAN EĞİTİM SEMİNERLERİ AMASRA ŞUBE SEMİNERİ İLE TAMAMLANDI
BEÜ Çocuk Üniversitesi kış dönemi eğitimleri sona erdi
YEREL

BEÜ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ KIŞ DÖNEMİ EĞİTİMLERİ SONA ERDİ
Devrekli hafızlar 32 yıl sonra bir araya geldi
YEREL

DEVREKLİ HAFIZLAR 32 YIL SONRA BİR ARAYA GELDİ
Başkan Uysal çocukları sevindirecek
YEREL

BAŞKAN UYSAL ÇOCUKLARI SEVİNDİRECEK
Emniyetten huzur uygulaması
YEREL

EMNİYETTEN HUZUR UYGULAMASI
Zonguldak’ta huzur operasyonu
YEREL

ZONGULDAK’TA HUZUR OPERASYONU