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FÜ en iyi üniversiteler listesinde



ELAZIĞ (İHA) - Türkiye'den 23 üniversitenin kabul edildiği listede Fırat Üniversitesinde (FÜ) yerini aldı.

U.S. News, yurt dışında eğitim almak isteyen öğrenciler için en iyi uluslararası üniversiteler listesini 2017'de güncelleyerek yeniden yayınladı. Türkiye'den 23 üniversitenin kabul edildiği listede FÜ'de bulunuyor. Son yıllarda yaptığı başarılı yatırımlar ve kaliteli eğitimiyle adından sıkça söz ettiren FÜ, Türkiye'de başarılı üniversiteler arasında bulunuyor.

Liste de FÜ ile birlikte, Boğaziçi, Orta Doğu Teknik, İstanbul Teknik, Bilkent, Hacettepe , Ankara, Koç, Ege, İstanbul, Çukurova, Mersin, Yıldız Teknik, Gazi, Süleyman Demirel, Gaziantep, Gaziosmanpaşa, Marmara, Erciyes, Dokuz Eylül, Adnan Menderes ve Atatürk Üniversiteleri de bulunuyor.

(HİV-MP-Y)



30.01.2017 14:42:48 TSI

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