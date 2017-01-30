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Yüksekova'da içme suyu kuyusunda arıza

30 Ocak 2017 Pazartesi, 14:45
Yüksekova'da içme suyu kuyusunda arıza
Yüksekova'da içme suyu kuyusunda arıza

(Fotoğraflı)

Erkan Çapraz
HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4 mahalleyi besleyen içme suyu kuyusunda arıza meydana geldi.
İpek, Dize, Yeşildere ve Yeni Mahalle ile çarşı merkezini besleyen Keson kuyusunda bulunan 110 beygirlik büyük sondaj arızalandı. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü arıza ekibi, sondajı kuyudan çıkararak onarılması için Diyarbakır'a gönderdi. Elektrik düzensizliğinden kaynaklanan arızanın iki gün içinde yeniden onarılarak sondajın kuyuya indirileceği belirtilirken, bu süre zarfında su seviyesinin az olacağı da belirtildi.
Arızalanan sondaj ile ilgili açıklama yapan Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Cemil Özer, "İlçemizde elektrik sorunu kış aylarında daha çok baş göstererek sondajlarımızın yanmasına neden oluyor. Sık sık arızalanan sondajlarımızın onarımı için ekiplerimiz anında müdahale ediyor, fakat bazen arıza burada yapılamadığı için Diyarbakır'a gönderiyoruz. O da en az 2 gün sürüyor. Büyük sondajımızda oluşan arıza nedeniyle söz konusu mahallelerimizde su sıkıntısı olabilir. Bir an önce tekrar normal bir şekilde suyun verilmesi için gerekli tüm çalışmaları yapmaktayız" dedi.
(EÇ-MSA-Y)

30.01.2017 14:50:32 TSI
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