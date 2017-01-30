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Batman'da 647 şahıs sorgulandı



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Türkiye genelinde olduğu gibi Batman'da da önceki akşam gerçekleştirilen "Huzur Türkiye 2 " uygulamasında 647 şahıs sorgulandı

Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, terör örgütlerinin yaptıkları provokatif eylemler, toplumsal olaylar göz önüne alındığında genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla önleyici, caydırıcı tedbirlerin alınmasının önemi ortaya çıktığı belirtildi. Vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde huzur ve güvenliğin sağlanabilmesi amacıyla Türkiye geneli eş zamanlı olarak "Huzur Türkiye 2" uygulamasının yapıldığı belirtilen açıklamada, "Uygulamada Batman genelinde 41 ekip ve 143 personelimiz ile 9 sabit uygulama noktası ve 44 işyerinde yapılan denetimlerde 647 şahıs sorgulanmış, 68 araç kontrol edilmiştir" denildi.

(MŞY-MP-Y)



30.01.2017 14:54:36 TSI

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