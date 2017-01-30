Lapseki'de tarım sigortası bilgilendirme toplantısı
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Mustafa Uçmaz
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde üreticilere yönelik tarım sigortası bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde üreticilere yönelik tarım sigortası bilgilendirme toplantısı yapıldı. Sahil Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen bilgilendirme seminerine Manisa Bölge Müdürlüğü Tarım Sigortaları Uzmanı Mustafa Kuşgöz katıldı. 2017 yılında yürürlüğe giren yeni uygulamaların anlatıldığı seminerde başta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı olmak üzere gündemde yer alan uygulamalar anlatıldı. Eğitim Seminerine katılanlar arasında İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeli, Ziraat Odası Başkanı İsmail Sevim, ilçe merkezi ve köylerden gelen üreticiler yer aldı.
(GD)
30.01.2017 14:54:49 TSI
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