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Uluslararası Mübadele Sempozyumu başladı



(Fotoğraflı)



Halil Dağ

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ocak-1 Şubat tarihlerinde düzenlediği, 1923 yılında gerçekleşen Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi'ni konu alan "Uluslararası Mübadele Sempozyumu ve Mübadelenin 94. Yılı Anma Etkinlikleri" açılış programı gerçekleşti.

"Uluslararası Mübadele Sempozyumu ve Mübadelenin 94. Yılı Anma Etkinlikleri" açılışına Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Lozan Mübadilleri Vakfı Genel Sekreteri Sefer Güvenç, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Dodurka ile Yunanistan'a göç etmiş mübadillerin ve Yunanistan'dan Türkiye'ye göç etmiş mübadillerin çocukları ve torunları katıldı.

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan sempozyumda yaptığı konuşmada, "30 Ocak 1923 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Yunan Hükümeti arasında, Türkiye'de yerleşik Rum-Ortodokslar ile Yunanistan'da yerleşik Türk- Müslümanların zorunlu göçünü öngören Mübadele sözleşmesi imzalandı. Bu sözleşme ile zorunlu göçlerin yolu açıldı. Bu göçler yüzünden; bu coğrafyada yıllarca yan yana kalmış aynı suyu içmiş aynı ekmeği bölmüş aynı derdi kendine dert edinmiş Osmanlı Devleti'nin hoşgörü medeniyeti altında yüzyıllarca huzur içinde yaşamış aynı memleketin farklı çocukları olarak yitip giden bütün canlarını burada hüzünle anıyorum. Tekirdağ Limanı, doğdukları toprakları bırakıp giden ve yeni bir hayat kurmak için gemiler dolusu gelen insanların acılarına tanıklık eden bir kapı oldu. Gelenler de gidenler de limanlarda, tren istasyonlarında kurulan çadırlarda haftalarca, aylarca beklediler. Bu acı sözleşme ile yaklaşık 2 milyon insan doğdukları toprakları terk etmek zorunda kaldı. Mübadeleye tabi tutulanlar, yüzlerce yıldır ekip biçtikleri topraklarını, evlerini, ibadet ettikleri kutsal mekanlarını, sevdiklerinin mezarlarını geride bıraktılar. Söz konusu bu acı her iki milletin de evlatlarının yaşadığı çift taraflı bir acı oldu. Bin yıllık mazimizin olduğu bu medeniyet beşiğinde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği "Muhasır Medeniyet" seviyesine ulaşmak için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Sempozyumu organize eden başta Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Albayrak'a teşekkür ediyor tüm katılımcılara sevgilerimi sunuyorum" dedi.

Başkan Albayrak ise yaptığı konuşmada denize çiçek atarken 94 yıl öncesini düşündüğünü ifade ederek, "94 yıl öncesinin teknolojik şartlarıyla yapılan mübadelede çekilen sıkıntıları düşündüm. Bugün 3 milyon Suriyelinin ülkemizde kabullenmesindeki sıkıntıları düşündüm. İnsanlar bunu hakketmiyor. Bu bölgede yıllarca yaşamak, burada doğup burada büyüyüp, buraya yerleşmiş insanların mübadeleye zorlanmasının getirdiği sıkıntıları bir kez daha bu açıyla bakmak gerekiyor. Bir kez daha söylüyorum savaşlar, güçler olmasın dünya mutlu insanların ülkesi olsun" diye konuştu.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat da yaptığ açıklamada, "Yaşadığımız topraklar, dünyanın geçiş güzergahıdır. Bu nedenle mutlu anlara tanıklık etse de zaman zaman hüzünleri de beraberinde getiren topraklar. Kavala Belediye Başkanı Çanakkalelidir. Kavala'ya gittiğimde, bu kadar birbirine benzeyen mutfağıyla, yaşam biçimleriyle, tepkileriyle, duygularıyla birbirimize benzeyen toplumlarız" şeklinde açıklamada bulundu.

(HLD-HA-Y)



30.01.2017 14:55:07 TSI

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