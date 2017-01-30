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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Ziyapaşa Bulvarı için Başkan Sözlü'ye brifing

30 Ocak 2017 Pazartesi, 14:50
Ziyapaşa Bulvarı için Başkan Sözlü'ye brifing
Ziyapaşa Bulvarı için Başkan Sözlü'ye brifing

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Ziyapaşa Bulvarı Koruma ve Geliştirme Derneği, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü makamında ziyaret etti.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü makamında ziyaret eden Ziyapaşa Bulvarı Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Naci Sezgek ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Ziyapaşa Bulvarı civarında kent estetiğini katkı sunmak adına geliştirdikleri projeleri sundular.

Projelerini sundular
Ziyapaşa Bulvarı'nda altyapı, peyzaj ve şehircilik açısından yapılması gerekenleri tespit etmek ve yapılmasını sağlamak amacıyla faaliyet yürüten Ziyapaşa Bulvarı Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Naci Sezgekve Yönetim Kurulu Üyeleri Cahit Öztok, Yılgör Ener, Hakan Yazdıçutan, Ozan Tambay, Fatih Güler, Firdevs D. Cingözler, Esra Özülkü ve Şevket Aydoğdu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü ziyaret ettiler.
Ziyaretleri esnasında Ziyapaşa Bulvarı'nda uygun yerlerde farklı ve dikkati çekecek peyzaj düzenlemelerinin yapılması, bulvarda yer alan orta refüjde yer alan elektrik aydınlatma direklerinin daha estetik olacak şekilde giydirilmesi, bazı alanlarda önem arz edecek şekilde yapılmış büyük heykeller olması, tüm cadde ve sokaklarda tektip kaldırım düzeninin (malzeme, yükseklik, estetik) sağlanması, bulvarın sağ ve sol tarafında kaldırım üzerlerinde işlevsel ve estetik çöp kutularının konulması gibi Ziyapaşa Bulvarı'nı daha çağdaş ve modern hale getirecek birçok projeyi Başkan Sözlü'ye sunan Ziyapaşa Bulvarı Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Başkanı Naci Sezgek, Ziyapaşa Bulvarı'nın mevcut durumunun geliştirilmesinin hem kent estetiğine katkı sunacağını hem de bulvardaki trafik ve otopark sorunlarının çözüme kavuşturacak projelerle şehir içi trafiğin rahatlayacağını belirtti.

"Ortak paydamız Adana"
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Sözlü, Ziyapaşa'nın Adana'nın en önemli bulvarlarından bir tanesi olduğunu ve bulvarda yapılacak projelerin kente ciddi katkılar sunacağını ifade etti. Bulvarda yapılacak değişikliklerle ilgili proje sunumlarını dinleyen Başkan Sözlü, "Kentin gelişim ve değişimini sağlayacak, Adana'nın sorunlarının çözümüne vesile olmak için atılan her adımın destekçisiyiz. Ortak paydamız kentimiz, Adanamız" dedi.
(ELF-Y)

30.01.2017 14:55:35 TSI
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