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Türkiye Genç Erkekler Boks Şampiyonası

30 Ocak 2017 Pazartesi, 14:51
Türkiye Genç Erkekler Boks Şampiyonası
Türkiye Genç Erkekler Boks Şampiyonası
- Kahramanmaraşlı Abdullah Kuzu 91 kilogramda altın madalyanın sahibi oldu

(Fotoğraflı)

Muhammet Özer
KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Türkiye Genç Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası'nda Kahramanmaraşlı Abdullah Kuzu 91 kilogramda altın madalyanın sahibi oldu.
Yalova'da düzenlenen Türkiye Genç Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası final müsabakalarının ardından sona erdi.
90. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları Yalova Valisi Tuğba Yılmaz Adalet Bakanlığı Daire Başkanı Çelebi Yılmaz, Yalova Belediyesi Başkanı Vefa Salman, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Türkiye Boks Federasyonu Başkan Vekili Hasan Kartal, Türkiye Boks Federasyonu Asbaşkan Mahmut İbiş, Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan tarafından verildi.
480 sporcunun katıldığı şampiyonada Kahramanmaraşlı Abdullah Kuzu 91 kilogramda altın madalyanın sahibi oldu.
(OZR-Y)

30.01.2017 14:56:49 TSI
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