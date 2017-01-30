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Didim EMITT Fuarında ilgi gördü



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - İstanbul'da bu yıl 21'incisi gerçekleştirilen, 80 ülkeden 5 bin kurumun katıldığı Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) tamamlanırken, Aydın'ın Didim ilçesi fuarda yoğun ilgi gördü.

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları'nın kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB'in desteğiyle ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TYD) iş ortaklığında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen fuar 60 bine yakın ziyaretçi katıldı.

Fuara tur firmaları ve otellerin yanında il ve ilçeler de kendi tanıtımlarını yapmak için katılırken temiz havası ve tarihi dokusuyla tanınan Didim'de fuarda stand açarak ziyaretçilerini ağırladı.

Fuarın 2. Gününde Didim Kaymakamı İskender Yönden, Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Didim Turizm Altyapı Birliği Başkanı Sevinç Karataş, Didim Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Yıldırım, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sayın Yaşar Pektaşoğlu, Didim Esnaf Kredi ve Kefaret Kooperatifi Başkanı Sayın A.İhsan Kubaliç ve çok sayıda konuğun katılımı ile Didim standının açılış kokteyli düzenlendi.

Didim bu yılda EMITT'de fark yaratırken, Medusa ve Efe Figürleri ile gün boyu devam eden canlı heykel sunumu, fuarın dikkat çeken etkinlikleri arasına girerek büyük ilgi gördü.

Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği Başkanı Sevinç Karataş destek veren kurumlara, emeği geçen herkese teşekkür ederken, Didim için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Bu yıl bir ilk olarak Didim TÜRSAB'da Didim standında desk alarak, Didim adına işbirliği içinde yürütülen tanıtım faaliyetlerine destek verdi. Didim standında TÜRSAB, Ticaret Odası, CTS Tur, Temple Otel, Tuntaş Otel, Palmwings-Venosa Otelleri, Aquasis Otel, Garden Of Sun Otel ve Didim Beach Otel desklerinde 3 gün boyunca tanıtımlarına devam ettiler.

(OD-MB-Y)



30.01.2017 15:01:51 TSI

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