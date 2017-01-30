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Şehit Emniyet Müdürü Ersoy, mezarı başında dualarla anıldı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 14:59
Şehit Emniyet Müdürü Ersoy, mezarı başında dualarla anıldı
Şehit Emniyet Müdürü Ersoy, mezarı başında dualarla anıldı

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Nusaybin Emniyet Müdürlüğü görevindeyken 1996 yılında şehit olan Nurettin Ersoy, Manisa'nın Salihli ilçesinde mezarı başında dualarla anıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 1996 yılında düzenlenen bir operasyonda şehit düşen Emniyet Müdürü Nurettin Ersoy, ölümünün 21. yılında memleketi Salihli'de anıldı. Salihli Asri Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine Kaymakam Turgut Çelenkoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşcı, Manisa eski İl Emniyet Müdürü Adem Aydemir'in de aralarında bulunduğu emekli emniyet müdürleri, Salihli Huzurlu Yaşamı Destekleme Derneği Başkan Yardımcısı Cem Yalvaç ile Şehit Nurettin Ersoy'un eşi Çiğdem Ersoy, kızı Sinem Ersoy Tarhan ve damadı Mehmet Hakan Tarhan, kardeşi Nuran Öznehir ve Nurşen Varol, eniştesi emekli Emniyet Müdürü Ferdi Öznehir ile yakınları katıldı.
Şehit Emniyet Müdürü Nurettin Ersoy'u şehit edilişinin 21. yılında mezarı başında dualarla andıklarını vurgulayan eniştesi emekli Emniyet Müdürü Ferdi Öznehir, "Korkusuz biriydi ve her zaman Atatürk ilkelerine bağlı biriydi. Bu vatan için canını seve seve verdi. Ailemizin ilk şehidi olan Nurettin Ersoy'un acısı ile 21 yıldır yaşıyoruz. Mekanı cennet olsun" dedi.
Şehit Emniyet Müdürü Ersoy'un devre arkadaşı 1. Sınıf Emniyet Müdürü İsmail Çalışkan ise, "6 yıl birlikte okuduk. Ersoy, gözüpek, vatansever bir devremizdi. Bu vatan için bölücü terör örgütü ile çatışmadı şehit düştü. Yiğit kardeşim, rahat uyu, seni hiçbir zaman unutmayacağız" şeklinde konuştu.
Anma törenine katılanlar Şehit Emniyet Müdürü Nurettin Ersoy'un mezarına çiçek bırakırken, anma töreni yapılan dua ile sona erdi.
Asri Mezarlık önünde Şehit Emniyet Müdürü Nurettin Ersoy anısına lokma hayrı yapıldı.
(BA-SC)

30.01.2017 15:03:59 TSI
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