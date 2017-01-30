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Kilo vermek isteyenlerin gözdesi; maş fasulyesi

30 Ocak 2017 Pazartesi, 15:00
Kilo vermek isteyenlerin gözdesi; maş fasulyesi
Kilo vermek isteyenlerin gözdesi; maş fasulyesi

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, kilo vermek isteyenlerin yeni gözdesinin maş fasulyesi olduğunu söyledi.
Maş fasulyesinin öneminin her geçen gün daha fazla önem kazandığını belirten Tutar, "Çünkü ülkemizde bulunan birçok besin grubuna göre içeriği oldukça kalitelidir. Kurubaklagiller grubundan olan maş fasulyesinde bitkisel protein içeriği oldukça yüksektir. Hatta son zamanların moda olan besini kinoa ile kıyaslandığında iki katından daha fazla miktarda protein içermektedir" dedi.
İçeriğindeki fazla miktarda protein nedeniyle kilo vermek isteyenler için önemli bir besin olduğunu söyleyen Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, "Hem tok tutucu hem de metabolizma hızlandırıcı etkisi bulunmaktadır. Posa içeriğinin yüksek olması bağırsak sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Lifli besinlerin temel özelliği kolesterol seviyesinde düşmelere neden olmasıdır. Eğer yüksek kolesterol probleminiz varsa maş fasulyesini beslenme programınızda fazlası ile bulundurmalısınız. Kalp rahatsızlığı olan bireyler için haftada 2 defa kurubaklagil tüketilmesi zorunludur. Maş fasulyesi de en kaliteli baklagillerdendir. Karaciğer yağlanması olan bireylerin en büyük problemi yüksek kilodur. Maş fasulyesini tüketmek hem kilo kaybınızı sağlayacak hem de içerisindeki lesitinden dolayı karaciğer yağlanmanızı azaltacaktır" diye konuştu.
Magnezyum içeriği yüksek olan maş fasulyesinin bu özelliği sayesinde sinir sistemini rahatlattığını anlatan Tutar, şu öneride bulundu:
"8-10 yemek kaşığı maş fasulyesi, 1 orta boy kuru soğan, 1 orta boy domates, 1 adet konserve kırmızı biber, taze soğan (isteğe bağlı), yemek kaşığı zeytinyağı. Maş fasulyesini öncelikle sıcak su içerisinde yumuşayıncaya kadar bekletin. O beklerken siz kuru soğan, domates, kırmızı biber ve taze soğanı doğrayın. Daha sonra yumuşayan maş fasulyesinin suyunu döküp soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra kesmiş olduğunuz sebzeleri maş fasulyesi ile karıştırın. Üzerine lezzet katmak için zeytinyağı ve nar ekşisi ekleyebilirsiniz."
(AT-AT-SO-Y)

30.01.2017 15:04:57 TSI
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