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Düzce Baro Başkanı Ay CMK 2017 ücretlerini yargıya taşıdı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 15:01
Düzce Baro Başkanı Ay CMK 2017 ücretlerini yargıya taşıdı
Düzce Baro Başkanı Ay CMK 2017 ücretlerini yargıya taşıdı

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Düzce Baro Başkanı Avukat Azade Ay, Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) 2017 yılı tarifesinin iptali için dava açtı.
Düzce Barosu adına Baro Başkanı Av. Azade Ay Ceza Muhakemeleri Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekilleri yapılacak olan ödemelere ilişkin 2017 yılı tarifesinin iptali için Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı aleyhine Danıştay nezdinde Yürütmenin Durdurulması talepli olarak dava açtı.
Baro Başkanı Avukat Azade Ay konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada yönetmelikte belirlenen ücretlerin oldukça düşük olduğu belirterek "Meslektaşlarımız bu kadar özverili bir şekilde hizmet verdiği halde hak ettikleri ücretleri alamıyorlar" dedi.
Eşit işe eşit ücretin sağlanması bakımından bu davanın açılmasının zorunlu olduğunu bildiren Avukat Ay, hukuk zemininde meslektaşlarının haklarını aramak bu konuda çalışma yapmak Baro Başkanlığının en temel görevi olduğunu işaret ederek bu nedenle CMK ücretleri konusunu yargıya taşımayı uygun bulduklarını söyledi.
(AY)

30.01.2017 15:06:20 TSI
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