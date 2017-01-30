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Özdiker; "Girişimcinin yanında olan herkese teşekkür ederiz"



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MERSİN (İHA) - Mersin Girişimci İşadamları Derneği (GİAD) Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Özdiker, geçtiğimiz hafta düzenlenen 'Ekonomi Buluşmaları'nın kent adına önemli olduğunu söyledi.

Özdiker, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ve Mersin Girişimci İşadamları Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Ekonomi Buluşmaları'nın, kentin iç ticaretine büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, "Mersin'de ilk kez gerçekleştirilen bu önemli buluşmada, genç girişimciler Mersin'in lokomotifi olarak gösterilen iş dünyasının önemli isimleri ile bir araya gelme fırsatı yakaladılar. Mersin GİAD üyeleri ile organize sanayi bölgesi kullanıcılarının böylesine önemli bir platformda birbirlerini tanımalarını kentimizin iç ticareti açısından önemli buluyoruz. Bundan sonrada bu tür çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Etkinliğin gerçekleşmesinde büyük katkı sağlayan MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli ve yönetim kuruluna, ayrıca kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Mersin Valisi Özdemir Çakacak'a teşekkür eden Özdiker, "Böylesine önemli bir atmosferde bizlere desteğini esirgemeyen Sayın Valimiz Özdemir Çakacak, bizlerin gücüne güç katmıştır. Sayın Valimiz her zaman bizlere varlığını hissettirdi, bizler de ondan aldığımız güç ile Mersin'e olan yatırımlarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

(HSK-Y)



30.01.2017 15:06:23 TSI

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