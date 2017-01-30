Yunusemre U-11 Cup başlıyor
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MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyespor'un katkılarıyla U-11 futbol takımlarından oluşan "Yunusemre U-11 Cup" yarın (31 Ocak Salı) başlıyor. 8 takımın yer aldığı turnuvada takımlar şampiyon olmak için mücadele edecek.
Yunusemre Belediyespor sporu ve sporcuları desteklemeye devam ediyor. Altyapı sporcularına yönelik turnuva düzenleyen Yunusemre Belediyespor, Ertuğrul Dilek Tesislerinde gerçekleştirilecek 'Yunusemre U-11 Cup'ta 8 takım karşılaşacak. Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, 8 takımın katılacağı turnuvanın yarın (31 Ocak Salı) başlayacağını kaydetti. Başkan Alkan, "Ertuğrul Dilek Tesislerinde Manisaspor, Bucaspor, Akhisar Belediyespor, Salihlispor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Saruhanlı Belediyespor, Murat Germenspor ve Yunusemre Belediyespor takımlarımızın katılacağı 'Yunusemre U-11 Cup' başlıyor. Turnuva kapsamında 2006 doğumlu U-11 takımlarımız mücadele edecek. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." dedi.
(SC-Y)
30.01.2017 15:06:36 TSI
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