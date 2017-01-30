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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Aydın judoda yarı finale yükseldi

30 Ocak 2017 Pazartesi, 15:03
Aydın judoda yarı finale yükseldi
Aydın judoda yarı finale yükseldi

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın'ı Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Kız-Erkek Judo Grup Müsabakalarında temsil eden kız ve erkek takımları yarı finale yükseldi.

Spor Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Judo Grup Müsabakaları Kütahya'da tamamlandı. Afyonkarahisar, Aydın, Bilecik, Denizli, Eskişehir, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak illerinin katıldığı ANALİG Kız - Erkek Judo Grup Müsabakalarına Aydın'ı temsilen katılan Kız-Erkek Judo takımları yarı finale yükseldi.

Aydın Kız-Erkek Judo Karma Takımı 25-26 Şubat 2017 tarihlerinde Kocaeli'de yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final müsabakalarında Aydın'ı temsil edecek. Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker, grup müsabakalarından başarıyla çıkan takımları tebrik ederek yarı final müsabakalarında başarılar diledi.
(MB-S)

30.01.2017 15:08:04 TSI
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