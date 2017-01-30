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Hastane kavşağı hizmete açıldı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 15:03
Hastane kavşağı hizmete açıldı
Hastane kavşağı hizmete açıldı
- Balıkesir'in ikinci kavşak düzenlemesi tamamlandı

(Fotoğraflı)

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen kavşak düzenlemelerinin ikinci etabı olan Devlet Hastanesi kavşak düzenlemesi çalışmaları tamamlandı. Kavşakta Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından orta refüjde yapılan peyzaj çalışmaları da bitti.
Emniyet Müdürlüğü önünde yapımı tamamlanan Kuva-yi Milliye Kavşağı'nın ardından yapımı tamamlanan Devlet Hastanesi kavşak düzenlemesinde çalışmaları tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi'nin ikinci kavşak düzenlemesi olan Hastane Kavşağı'ndan son birkaç gündür araç geçişleri yapılıyordu. Kavşakta Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından orta refüjde yapılan peyzaj çalışmaları da tamamlandı. Yine Büyükşehir Belediyesi'nin kavşak düzenleme çalışmalarında 3. kısım olan Doğumevi Kavşağı çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor. Doğumevi Kavşağı'nın ise 19 Mayıs günü hizmete alınması planlanıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'da sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada "Hastane Kavşağımız şehrimize hayırlı uğurlu olsun" mesajı verdi.

Kavşağın teknik özellikleri
Gençlik Spor Merkezi önünden başlayan kavşak düzenlemesinde; 700 metre uzunluğunda 2x2 Anayol (Bölünmüş yol), 800 metre uzunluğunda 2x1 bağlantı yolları (Tek yol) ve 143 metre uzunluğunda 2x1 Hastane bağlantı köprüsü (Tek yol) yapıldı. Bunun yanında yağmur suyu drenaj hatları, bordür, tretuvar, otokorkuluk, yaya korkuluğu, istinat duvarları, merdivenler ve peyzaj çevre düzenleme işleri tamamlandı. Gençlik Merkezi önünden başlayarak, Devlet Hastanesi'ne bağlantıyı sağlayacak üst geçit köprüsünde toplam 8 adet köprü ayağı (7 açıklık) bulunuyor. Köprü işleri içerisinde 10 metre uzunluğunda toplam 18 adet, (toplam 180 metre uzunluğunda) fore kazık bulunuyor. Toplam 42 adet öngerilmeli prefabrik kiriş bulunan köprü üzerindeki trafik akışı 2x1 (Tek yol) olacak şekilde sağlanıyor olup, platform genişliği 5,00 metre ve köprünün her iki tarafında yürüyüş yolları yapıldı. Anayol ile Kuva-yi Milliye Kavşağı istikametine ise 2x2 (Bölünmüş yol) olacak şekilde trafik akışı sağlanıyor. Anayoldaki platform genişliği 8,00-10,00 metre arasında teşkil edilecek köprüde yolun her iki tarafında 2,00 metre genişliğinde yürüyüş yolları bulunuyor.
(OF-

30.01.2017 15:08:14 TSI
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