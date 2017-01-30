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Şirin EKPSS atamalarını dört gözle bekliyoruz



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Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin, Engellilerin Temmuz ayında yapılacak olan atamada en az 10 bin kişilik kadro verilmesini dört gözle beklediklerini söyledi.

Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin 2 yılda bir engelliler için yapılan E-KPSS sınavı sonucu engelli atamalarını yapıldığını 2016 yılı Kasım ayında kamuya 5 bin engelli yerleştiğini söyledi. Kamuda 20 bin kadro açığı olduğunu ifade eden Şirin, 2017 yılında 10 bin kadro verilmesini istedi. Şirin yaptığı açıklamada "2 yılda bir engelliler için yapılan E- KPSS sınavı sonucu engellilerin kamuya atanmaları yapılıyor. Aynı zamanda ilk ve ortaokul mezunlarına kurayla atama yapılıyordu. 2016 yılı Kasım ayında yapılan atamayla 5 bin engelli kamuya yerleşmişti. 2017 yılının ilk atamasının Mart ayında yapılması için büyük bir beklenti vardı. Ancak geçtiğimiz hafta devlet personel başkanlığının yapmış olduğu 2017 yılına ait programda haziran ayında kadroların belirlenmesi ve 12-21 Temmuz tarihleri arasında ÖSYM tarafından tercihlerin alınması sonucu bu atamaların yapılacağına dair program açıklandı. Bu konu engelli arkadaşlarımızda üzüntü bir yaşattı.2017 yılında ikinci atamanında yapılmasını bekliyoruz. Bu atamanın yılın ortasına alınması bir kere atama yapılacak algısı oluşturdu. Engellilerin Temmuz ayında yapılacak olan atamada 5 bin değil de en az 10 bin kadro verilmesini dört gözle bekliyoruz. Çünkü kamuda açık olan kadro sayısı 20 bin civarında bu kadronun 10 bininin Temmuz ayında alınmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

(SÖ-SÖ-Y)



30.01.2017 15:10:12 TSI

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