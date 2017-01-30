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Plakasız şüpheli otomobil polisi harekete geçirdi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarında bulunan plakasız şüpheli otomobil polis ekiplerini harekete geçirirken otomobilde bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya Caddesi İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarında bulunan park halindeki plakasız bir otomobilin durumundan şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri otomobil çevresinde incelemelerde bulunarak otomobilin sahibine ulaşarak olay yerine çağırdı. Olay yerine gelen otomobil sürücüsü otomobil plakalarını yeni çıkarttığı ve plakaları takacağını belirtti. Yapılan incelemelerin ardından otomobilde bir olumsuzlukla karşılaşılmayınca polis ekipleri normale döndü.

(CK-OE-Y)



30.01.2017 15:10:30 TSI

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