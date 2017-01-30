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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Meteorolojiden yoğun kar yağışı, kuvvetli rüzgar ve çığ uyarısı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 15:06
Meteorolojiden yoğun kar yağışı, kuvvetli rüzgar ve çığ uyarısı

MALATYA (İHA) - Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, kuvvetli rüzgar ve çığ olaylarına karşı vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, tarafından yapılan açıklamada, bölge genelinde etkisini artıracak yoğun kar yağışı ile birlikte Malatya'nın da aralarında bulunduğu 5 ilde kuvvetli rüzgarların da etkisiyle çığ riskinin bulunduğu bildirilerek oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.
Açıklamada "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 31 Ocak Salı gününün ilk saatlerinden itibaren bölge genelinde başlayacak yağışların, Bingöl il geneli ile Elazığ'ın Karakoçan, Palu, Kovancılar, Alacakaya, Kovancılar ilçeleri ve Tunceli'nin Nazımiye, Pülümür ve Mazgirt ilçelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması beklenmektedir. Yüksek eğime sahip dik yamaçlarda, mevcut kar örtüsü üzerine yeni kar yağışı ile birlikte 2 Ocak Perşembe gününe kadar Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de kuzey ve kuzeybatılı yönlerden yer yer esmesi beklenen kuvvetli rüzgarların (40 - 60 km/saat) etkisiyle çığ riski bulunmaktadır. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenilmektedir. Vatandaşlarımızın dikkatine sunulur" ifadelerine yer verildi.
(BT-OE-Y)

30.01.2017 15:11:10 TSI
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