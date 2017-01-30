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CHP'den Türk bayraklı çalışma

- CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın:

- "Halkın vereceği kararda iyi bilgilenmesi gerekiyor"

- "Bu bir parti meselesi değildir"



(Fotoğraflı)



Otağ Fırıncıoğulları

BALIKESİR (İHA) - CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın düzenlediği basın toplantısında halkın vereceği kararla ilgili çok iyi bilgilenmesi gerektiğini savunarak, "Bu bir parti meselesi, seçim de değildir bizler çalışmalarımızda CHP yerine Türk bayrağı ile meydanlarda, sokaklarda olacağız" dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın Türkiye'nin önünde çok önemli bir süreç olduğuna dikkat çekerek, "Vatanımız ve geleceğimiz için çok önemli değişiklikleri içeren bir anayasa referandumu yaşayacağız. Halkımız bir karar verecek. Halkımızın vereceği bu kararda çok iyi bilgilenmesi gerekiyor. O yüzden hem siz çok değerli basınımıza, hem de biz politikacılara çok önemli görevler düşüyor. Sizin yapacağınız haberler ve vereceğiniz bilgilerle halkımız bu teklifin içeriğini daha net öğrenmiş olacak. Biz de sokak sokak geziyoruz. Halkımıza anlatıyoruz, sivil toplum örgütlerini ziyaret ediyoruz. Soruları yanıtlıyoruz. Teklifin ne getirip ne götürdüğünü anlatma gayreti içerisindeyiz. Uzunca bir süredir Mecliste Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok önemli bir mücadele verdik. Günlerce, gecelerce bu konunun sakıncalarını anlattık. Bu cumhuriyeti kimse bize altın tepsi içinde sunmadı. Atalarımız savaş alanlarında kanıyla, canıyla kurdu. cumhuriyeti bir türlü anlamamış olanlar Kurtuluş Savaşını da anlayamamışlardı. İşgalcilerle işbirliği içerisinde o günlerde Atatürk'e karşı çıkıyorlardı. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu olan Lozan'dan rahatsızlar. Özgürlüğü ve bağımsızlığı anlamayanlar elbette Lozan'ı da anlamazlar. Buna, başta Balıkesirliler olmak üzere halkımız izin vermeyecektir" dedi.



"Başkanlık toplumun hangi sorununu nasıl çözecek"

Ülkenin 15 Temmuz'da alçakça bir darbe girişimine sahne olduğunu hatırlatan Akın, "Bu ülkenin bir beka sorunu varsa bu sorunun tek bir sebebi var o da AKP'dir. 15 yıldır bu ülkeyi tek başına onlar yönetiyor. Başbakan çıkıp çok ucuz taktiklere başvuruyor. Bu ülkenin bağımsızlığı ve bütünlüğü için bedel ödemiş Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi CHP'yi utanmadan, sıkılmadan birileriyle aynı cephede gösterecek basitlikler yapıyor. Başkanlık toplumun hangi sorununu nasıl çözecek? İşsizlik sorununu nasıl çözecek? Bir çözümü varsa şimdi tek başına hükümetlerinde bunu neden uygulamıyorlar. İşsizlik yüzde 12'ye dayandı. Artmaya devam ediyor. Genç işsizliği yüzde 20'yi geçmiş. Her beş gencimizden birisi işsiz. Emekli yurttaşlarımıza soralım. Başkanlık geldiğinde emekli maaşlarınız mı yükselecek. Asgari ücret iki katına mı çıkacak. Yoksulluk ortadan mı kalkacak? Şimdi tüm bu yaşananları, 15 Temmuz'u fırsata çevirip hep kafalarında olan Türkiye Cumhuriyetini yıkım projesini yürürlüğe koyuyorlar. Biz bu ülkenin geleceğinden başka hiçbir şeyi önemsemeyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri olarak bu yıkım projesine karşı Mecliste gece gündüz büyük bir mücadele verdik. Sağduyu sahibi milletvekillerine çağrıda bulunduk. Ama bildiğiniz gibi sayımız yeterli gelmedi. Şimdi bu proje yüce Türk Milletinin önüne gelecek. Buradan ayrımsız tüm halkımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Hangi partiye oy vermiş olursanız olun, ülkemizin geleceğini karartacak bu projeye karşı durun. Bu bir parti meselesi değildir. Seçim de değildir. Bu halk kurtuluş savaşında bu birlik ve beraberliği gösterdi. Yedi düvele karşı özgürlük ve bağımsızlığını savundu. Siyasi görüş ve davranışlarımızı bir kenara koymak ve hep birlikte bu ucubeye karşı koymak zorundayız. Ben halkımızın özgür iradesinin ülkemizin bir felakete sürüklenmesine izin vereceğine inanmıyorum" şeklinde konuştu.

(OF-HA-Y)



30.01.2017 15:17:19 TSI

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