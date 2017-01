YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. MAGİAD şehrin büyükleriyle istişare halinde

MAGİAD şehrin büyükleriyle istişare halinde

- MAGİAD Başkanı Ömer Geriter ve yönetimi MESOB ve Şehzadeler Ziraat Odası'nı ziyaret etti



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD) Başkanı Ömer Geriter ve Yönetim Kurulu Üyeleri Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter ve Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire'yi makamında ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.

MAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Geriter göreve geldiği günden bu yana yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaret programına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda MAGİAD üyeleri MESOB Başkanı Hasan Geriter'i ve Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire'yi ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu. Gerçekleşen ziyaretlerde konuşan MAGİAD Başkanı Ömer Geriter, şehrin büyükleriyle her zaman istişare halinde olacaklarını ve onların fikirlerini çok değerli bulduklarını belirtti.



"Herkes elini taşın altına koymalı"

MAGİAD Başkanı Ömer Geriter ve yönetim kurulu üyeleri günün ilk ziyaretini Hasan Geriter'e ardından da Mustafa Kaçire'ye yaptı. Başkan Hasan Geriter ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle konuştu:

"Öncelikle sizlere ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum. Sizlere tavsiyem şehrin yöneticilerine bu tür ziyaretleri sık sık yapmanızdır. Sürekli fikir alışverişi yaparak güzel projelere imzalar atabilirsiniz. Biz MESOB olarak Manisa'daki derneklerin hep yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz. Sizler Manisa'nın genç iş adamları olarak üzerinize çok görev düşüyor. Gelişmiş toplumlarda STK'ların önemi çok büyüktür. Dünya değişti ve en önemli kaynak insan kaynağı oldu. Planlı, projeli düşünürseniz hem derneğe, hem topluma katkınız olur. Sizler gençsiniz, iş adamısınız, girişimcisiniz o zaman Manisa'da fark yaratın. Yatırım ortamı yaratmak için her türlü yardıma hazırız. Manisa için bir şeyler yapacağınıza inanıyorum. Heyecanınızı gözlerinizden okuyorum. Bu şehrin gelişmesi için herkes elini taşın altına koymalı. Sizlerin de fikirlerinizle bizlere katkı sağlayacağınıza inanıyorum. Çıkmış olduğunuz bu yolda başarılı olmanızı temenni ediyorum."



"Tarım ve sanayi şehri olma noktasında cazibe merkezi"

MAGİAD'a kapılarının her zaman açık olduğunun altını çizen Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire ise ziyarette şöyle konuştu:

"Kısa bir süre önce yapılan kongreyle göreve gelen yeni yönetim kurulunuzu kutluyor ve şimdiden yaptığınız işleri gururlu bir şekilde izliyoruz. Sizler bu şehrin ekonomisine yön veren kişiler arasında yer alıyorsunuz. Dolayısıyla üstünüze görev düşüyor. Hep birlikte el ele tutuşup Manisa'yı marka kent haline getirmemiz gerekiyor. Bunun içinde gece gündüz demeden var gücümüzle çalışmalıyız. Manisa tarım ve sanayi şehri olma noktasında cazibesiyle büyürken, bunun gelişip daha da kuvvetli olması siz gençlerin sayesinde olacaktır. Gençlerimizin bu yapıyı büyütmesi en büyük arzumuz. Bu kapsamda sizlerin ziyaretinizden memnuniyet duyduğumuzu dile getirerek çıktığınız bu yolda sizlere başarılar diliyorum."



"Her platformda iş dünyasının sesi olacağız"

Manisa Genç İş Adamları Derneği Başkanı Ömer Geriter ziyaretleri değerlendirdiği açıklamasında, "Bugün Manisa'nın iki önemli kuruluşunu ziyaret ettik. Kendilerinin engin tecrübelerinden feyz aldık. Yaşadığımız şehirde kazanıp, yaşadığımız şehrin ekonomisine katkı sağlamamız gerektiğini biliyoruz. Bu kapsamda MAGİAD olarak önceliğimiz şehrimiz. Bu şehrin değerleri için genç iş adamları olarak üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Yönetim Kurulu arkadaşlarımla birlikte bugüne kadar sinerji yaratan, Manisa'nın ekonomisine yön veren ve her platformda iş dünyasının sesi olan bir Sivil Toplum Kuruluşu olmaya özen gösterdik ve göstermeye de devam edeceğiz. İş dünyası her yeni gün, kendi ülke ekonomisini takip ettiği gibi küresel ekonomide ki gelişmeleri de yakından takip etmek zorundadır. Piyasalar, kurlar, borsa ve ekonomiyi etkileyen faktörler bizler için bazen fırsat, bazen de risk olmuştur. Bugüne kadar her fırsatta, gençler dedik, ekonomik istikrar dedik, girişimcilik dedik, işadamlarının huzur ve refahı dedik. Yine söylüyoruz ve söylemeye de devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

(SC-Y)



30.01.2017 15:20:22 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER