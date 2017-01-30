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Kulp'ta kar temizleme seferberliği



(Fotoğraflı)



Muhsin Taş

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kulp İlçe Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından çarşı merkezinde kar temizleme çalışması yapıldı.

Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Araç Sevk ve Bakım Amirliği karla mücadele ekipleri, çarşı merkezinde kar temizleme çalışması yaptı. Çalışma öncesinde Zabıta Müdürlüğü Trafik birimi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından çarşı merkezinde park halindeki araçların kaldırılması için anonslar yapıldı. Çarşı merkezindeki araçlar kaldırıldıktan sonra iş makinelerinin rahat bir şekilde çalışmaları sağlandı. İş makinelerinin yetersiz kaldığı kaldırımlar, Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı çalışanlar tarafından bilek gücü ile temizlendi.

(MT-MP-Y)



30.01.2017 15:24:05 TSI

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