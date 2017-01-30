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Hem öğreniyorlar hem eğleniyorlar



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Gölmarmara Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören miniklere masal okuma etkinliği kapsamında 'Küçük kar taneleri' adlı masal canlandırılarak okundu. Etkinlikte, öğrencilere iklim değişikliği broşürleri dağıtılarak, bu konuda bilinçlenmeleri sağlandı.

Çocukların zihinsel, duygusal, sosyal ve dil gelişimini önemseyen Manisa Büyükşehir Belediyesi bu doğrultuda Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde masal okuma etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor. Gölmarmara Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören minik öğrencilere, Sorumlu Reyhan Balaban tarafından 'Küçük Kar Taneleri' adlı masal okundu. Etkinlikte, TEMA Vakfı'ndan da bahseden merkez sorumlusu Reyhan Balaban, miniklerin kış mevsimini öğrenerek, çevreye duyarlı çocuklar olmaları için bilgiler verdiklerini belirtti. Masal okuma etkinliğinde TEMA İklim Değişikliği broşürleri de dağıtıldı.

(SC-Y)



30.01.2017 15:24:30 TSI

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