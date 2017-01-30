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Sanko Üniversitesi Rektörü istifa etti

- Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Sınav:

- "Şahsi sebeplerle, üç yıldan beri gururla görev yaptığım ve kurucu rektörü olmaktan daima şeref duyacağım Sanko Üniversitesinden istifa ettim"



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GAZİANTEP (İHA) - SANKO Üniversitesi Rektörlüğünden istifa eden Prof. Dr. Ahmet Sınav, "Şahsi sebeplerle, üç yıldan beri gururla görev yapmakta olduğum ve kurucu rektörü olmaktan daima şeref duyacağım SANKO Üniversitesinden resmi olarak istifa etmiş bulunmaktayım" dedi.

Prof. Dr. Sınav, istifasına ilişkin"Şahsi sebeplerle, üç yıldan beri gururla görev yapmakta olduğum ve kurucu rektörü olmaktan daima şeref duyacağım SANKO Üniversitesinden resmi olarak istifa etmiş bulunmaktayım. Daima buradaki dostlarımı gönlümde taşıyacağım. Hepinize buradaki hayatımızı kolaylaştırdığınız için, misafirperverliğiniz için, dostluğunuz için gönülden teşekkür ediyorum. Önümüzdeki iki hafta içinde ailemle birlikte Gaziantep'ten ayrılmış olacağız. Daha önce yaşadığımız Edirne'ye taşınıyoruz. Yolu düşen dostlarımızı Sultanlar Şehri Edirne'mizde ağırlamaktan mutluluk duyacağız. SANKO Üniversitesi ailesine, başta Mütevelli Heyet Başkanımız Sayın Abdulkadir Konukoğlu olmak üzere gönüllerince başarılar diliyorum. Sağlıcakla, selametle, huzur ve mutlulukla kalın sevgili Gaziantepli dostlar" diye konuştu.

(KU-OE-Y)



30.01.2017 15:24:55 TSI

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