YEREL HABERLER / KARAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Karaman'da il özel idaresine alınan yeni araçlar törenle hizmete başladı

Karaman'da il özel idaresine alınan yeni araçlar törenle hizmete başladı



(Fotoğraflı)



KARAMAN (İHA) - Karaman'da İl Özel İdaresine alınan yeni araçlar düzenlenen törenle hizmete başladı.

İl Özel İdarede düzenlenen törene, Karaman Valisi Süleyman Tapsız, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Konuk ve Recep Şeker, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Ahmet Günaydın, İl Genel Meclis Başkanı Celalettin Güngörer, AK Parti İl Başkanı Nazmi Ünlü, il genel meclis üyeleri ile il özel idaresi çalışanları katıldı. Kurum binası önünde düzenlenen teslim töreninde İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Ahmet Günaydın'dan, araçlar hakkında bilgiler alan Vali Tapsız, yeni alınan araçlarla birlikte özel idare makine parkının daha da güçlendiğini belirterek, çalışmaların daha kaliteli ve hızlı bir şekilde yürütüleceğine olan inancını belirtti.

Vali Tapsız, yeni alınan araçların ilimize ve il özel idaresi için hayırlı uğurlu olması dileklerinde bulundu. Konuşmaların ardından edilen dualarla birlikte 2016 - 2017 yılı içerisinde alınarak il özel idaresinin hizmetlerinde kullanılacak olan 1 adet relay tank, 2 adet toprak silindiri, 1 adet çekici, 2 adet ekskavatör, 2 adet binek otomobil, 1 adet binek taşıt, 1 adet akaryakıt tankeri, 1 adet pikap, 5 adet bakım greyderi, 2 adet çöp kamyonu araçlar, düzenlenen törenin ardından il özel idare envanterine katıldı.

(MD-AH-Y)



30.01.2017 15:31:14 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER