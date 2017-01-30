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Biga'da akılcı antibiyotik kullanımı eğitimi verildi

30 Ocak 2017 Pazartesi, 15:26
Biga'da akılcı antibiyotik kullanımı eğitimi verildi
Biga'da akılcı antibiyotik kullanımı eğitimi verildi

(Fotoğraflı)

Toprak Akkaya
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga Devlet Hastanesinde 'Akılcı Antibiyotik Kullanımı-Hızlı Tanı Testi Uygulaması' konularında eğitim verildi.
Biga Devlet Hastanesinde, Sağlık Bakanlığı çalışmaları doğrultusunda akılcı antibiyotik kullanımı çalışmaları kapsamında Çanakkale Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Biga Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mehmet Akif Zaloğlu ve Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Hamit Özçelik tarafından Acil Servis Hekimlerine, Çocuk Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz ve Dahiliye Uzmanlarına 'Akılcı Antibiyotik Kullanımı - Hızlı Tanı Testi Uygulaması' konularında eğitim verildi.
Ayrıca hastane poliklinik katında, antibiyotiğin yanlış ve gereksiz kullanımı konusunda hasta ve yakınlarını bilinçlendirmek amaçlı stant kuruldu.
Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Hamit Özçelik, Başhekim Yardımcısı Dt. Elif Keriş ile birlikte Eğitim AR-GE, Hasta İletişim, Enfeksiyon Kontrol ve Kalite Yönetim Birimlerinde çalışan yetkili personellerinde görev aldığı stantta hasta ve yakınlarına eğitim verildi.
Poliklinikte bulunan hasta ve yakınları tarafından ilgi gören stantta, antibiyotiklerin sadece bakterilerden kaynaklanan hastalıklarda kullanılması gerektiği, antibiyotiklerin ağrı kesici, ateş düşürücü ya da sakinleştirici özelliğinin olmadığı, gereksiz yere antibiyotik kullanımında bakterilerin antibiyotiğe karşı direnç geliştirmesi ile sonuçlanacağı, bilgileri verildi ve bilgilendirme broşürleri de dağıtıldı. Yapılan etkinliğin aynı anda hastane içerisinde bulunan TV ve bilgilendirme ekranlarında yayınlanması sağlandı.
(GD)

30.01.2017 15:31:16 TSI
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