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Yunusemre'de hak sahipleri sözleşmeleri imzalamaya başlıyor

30 Ocak 2017 Pazartesi, 15:28
Yunusemre'de hak sahipleri sözleşmeleri imzalamaya başlıyor
Yunusemre'de hak sahipleri sözleşmeleri imzalamaya başlıyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa'nın en büyük toplu konut projesi olan 5 bin 500 Konutluk Yunuskent Projesi'nin ilk etabında ödemeler 1 Şubat Çarşamba günü başlıyor. Hak sahiplerinin, Halk Bankası Mesir Şubesi'nde gerçekleştirilecek sözleşme öncesi nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, ön peşinat dekontu ile Yunusemre Belediyesi'ne başvurması gerekiyor.
Toplu Konut İdaresi (TOKİ)'nin ülkenin prestijli projeleri arasında gösterdiği, Manisa'da konut sıkıntısını ortadan kaldıracak 5 bin 500 Konutluk Toplu Konut Projesi'nin ilk etabında hak sahipleri, 1 Şubat - 7 Nisan 2017 tarihleri arasında dairelerinin yer aldığı blok için belirlenen günde Halk Bankası Mesir Şubesi'ne (Ayn-ı Ali Mahallesi 8 Eylül Cd. No: 100/A - Halil Yurtseven İlköğretim Okulu karşısı) giderek sözleşme imzalayacak. Hak sahipleri, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, ön peşinat dekontu, başka birinin işlemleri yapması durumunda noterden onaylı vekaletname, hak sahibinin vefatı durumunda ise varislerin veraset ilamıyla sözleşme öncesi Yunusemre Belediyesi'ne başvurması gerekiyor.

Hak sahiplerinin sözleşme öncesi belediyeye gelmeleri gerekiyor
Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, hak sahiplerinin sözleşme gününü dikkatle takip etmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Manisa'mızda konut sorununu ortadan kaldıracak 5 bin 500 Konutluk Yunuskent Toplu Konut Projemizin ilk etabına başladık. Akgedik'te bloklar hızla yükselirken; yaptığımız 2 kurayla hak sahiplerimizi, hangi blok ve dairede oturduklarını belirlemiştik. Hak sahiplerimizin sözleşme dönemi başlıyor. 1 Şubat - 7 Nisan 2017 tarihleri arasında Halk Bankası Mesir Şubesi'nde kendileri için belirlenen günde sözleşme için gereken evraklarla birlikte giderek sözleşmelerini imzalayabilirler. Hak sahipleri, sözleşme imzalanmadan önce nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, ön peşinat dekontuyla Halkla İlişkiler Müdürlüğü birimimize başvurmaları gerekiyor. Hak sahibi vatandaşlarımız herhangi bir mağduriyet yaşamamak için sözleşme günlerini dikkatle takip etmeliler" ifadelerini kullandı.

Listeler belediye ve TOKİ'nin sitesinde yayınlanıyor
Hak sahipleri; konut fiyatı, peşinat, vade oranı ve taksitler ile ne zaman sözleşme yapacaklarına ilişkin listeye TOKİ'nin resmi web sitesi www.toki.gov.tr ile Yunusemre Belediyesi resmi sitesi www.yunusemre.bel.tr adresinden ulaşabilecek. İstenen belgeler ise şöyle: "Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, başvuru formu, ön peşinat dekontu, başka birinin işlemleri yapması durumunda Noter'den onaylı vekaletname ve vefat durumunda veraset ilamı."
(SC-Y)

30.01.2017 15:33:37 TSI
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