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Muhtarlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

30 Ocak 2017 Pazartesi, 15:29
Muhtarlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
Muhtarlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

(Fotoğraflı)

Taşkın Sarıca
BALIKESİR (İHA) - Karesi Kent Konseyi ve Balıkesir İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği işbirliğinde, Karesi İlçesi'ndeki muhtarlara "Karesi Muhtarları ile Tüm Mahallelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü" konulu eğitim düzenledi.
Balıkesir'in Karesi ilçesinde muhtarlara eğitim verildi. Muhtar ve azalarına yönelik yapılan eğitimde; İş Güvenliği ve Temel Yaşam Destek eğitimleri verildi. İş sağlığı ve güvenliğini bir yaşam tarzına dönüştürmek, toplumun bilinçlenmesini, sağlık ve güvenlik kültürünün benimsenmesini sağlamak hedefiyle yapılan eğitimlerin ardından katılımcılara ilk yardım çantası ve katılım belgesi verildi.
Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Güvenliği Uzmanı ve Karesi Kent Konseyi Hukuk ve Demokrasi Çalışma Grubu Başkanı Mahmut Çamlı ve Dr. Mehmet Ali Çiçek tarafından verilen İş Güvenliği Eğitimi'nde İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, saha uygulamaları, iş güvenliğinin ekonomik boyutu, alınması gereken tedbirler, dünya ve Türkiye'deki iş güvenliği istatistiklerinin karşılaştırılması; Temel Yaşam Destek Eğitimi kapsamında ise kanamalarda ve solunum durmalarında yapılacak ilk müdahale, kalp masajı ve yaralanmalarda yapılacak ilk müdahaleler ile ilgili katılımcılara bilgiler verildi. Eğitimin ardından Karesi Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı, uzmanlara teşekkür ederek çiçek takdim etti.
(TS-

30.01.2017 15:34:05 TSI
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