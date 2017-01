YEREL HABERLER / ŞIRNAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şırnak SYDV Müdürlüğüne Güngen atandı

Şırnak SYDV Müdürlüğüne Güngen atandı



(Fotoğraflı)



Melih Yiğit

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürlüğüne asaleten Hasan Güngen atandı.

Şırnak SYDV'de 2 buçuk yıldır görev yaptığını ifade eden Güngen, vatandaşlara her zaman yardımcı olma gayreti içerisinde olacaklarını belirtti. Güngen, "8 yıldır vakıfta görevimi sürdürüyorum. Son 2,5 yıldır vekaleten baktığım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne asaleten atandım. Vekaleten en iyi şekilde sürdürdüğüm gibi bundan sonrada görevimi en iyi şekilde devam ettireceğim. Her vatandaşımıza her konuda burada personelimizle birlikte yardımcı olmak için gayret göstermeye devam edeceğim" dedi.

Güngen, vatandaşın her türlü mağduriyetlerinin çözülmesi konusunda yeni hizmetlere başladıklarını da anlatarak, "Vakfımızın yeni dekorasyonu ile Şırnaklılara daha güzel hizmetlerin gerçekleşmesi için yeni bir düzen sağlamış bulunmaktayız. Bundan böyle vatandaşımıza nakdi ve diğer yardımların daha sağlıklı yapılması için işlemlerin hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Personellerimiz mağdur ve yoksul ailelere ziyaret ederek, sahada çalışmalar yapacak. Vatandaşın mağdur olmaması için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz" diye konuştu.

(MY-MP-Y)



30.01.2017 15:34:20 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER