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Şırnak SYDV Müdürlüğüne Güngen atandı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 15:29
Şırnak SYDV Müdürlüğüne Güngen atandı
Şırnak SYDV Müdürlüğüne Güngen atandı

(Fotoğraflı)

Melih Yiğit
ŞIRNAK (İHA) - Şırnak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürlüğüne asaleten Hasan Güngen atandı.
Şırnak SYDV'de 2 buçuk yıldır görev yaptığını ifade eden Güngen, vatandaşlara her zaman yardımcı olma gayreti içerisinde olacaklarını belirtti. Güngen, "8 yıldır vakıfta görevimi sürdürüyorum. Son 2,5 yıldır vekaleten baktığım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne asaleten atandım. Vekaleten en iyi şekilde sürdürdüğüm gibi bundan sonrada görevimi en iyi şekilde devam ettireceğim. Her vatandaşımıza her konuda burada personelimizle birlikte yardımcı olmak için gayret göstermeye devam edeceğim" dedi.
Güngen, vatandaşın her türlü mağduriyetlerinin çözülmesi konusunda yeni hizmetlere başladıklarını da anlatarak, "Vakfımızın yeni dekorasyonu ile Şırnaklılara daha güzel hizmetlerin gerçekleşmesi için yeni bir düzen sağlamış bulunmaktayız. Bundan böyle vatandaşımıza nakdi ve diğer yardımların daha sağlıklı yapılması için işlemlerin hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Personellerimiz mağdur ve yoksul ailelere ziyaret ederek, sahada çalışmalar yapacak. Vatandaşın mağdur olmaması için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz" diye konuştu.
(MY-MP-Y)

30.01.2017 15:34:20 TSI
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