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Burhaniye'de organik tarım desteklemeleri başladı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 15:30
Burhaniye'de organik tarım desteklemeleri başladı
Burhaniye'de organik tarım desteklemeleri başladı

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Organik Tarım Desteği (OTD) için müracaatlar başladı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başvuruların 24 Mart'a kadar devam edeceği bildirildi.
Burhaniye'de kırsal Kırtık Mahallesinde başlayan organik üretim gittikçe yaygınlaşırken, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı da organik üretim yapanları desteklemeyi sürdürüyor.
Müdür Erdal Aldağ'ın imzası ile yapılan açıklamada, tebliğde yer alan bitkisel üretim destekleme ödemesi için İlçe Müdürlüğünden temin edilecek başvuru dilekçelerinin kullanılacağı bildirildi. Çiftçilerin Organik Tarım Destekleme ödemelerinden yararlanabilmeleri için OTBİS'de ve ÇKS'de 2016 üretim yılında kayıtlarının bulunması zorunlu olduğu kaydedildi. Başvurular, ilçe müdürlüğünce yapılacak incelemeden sonra, iş takvimine göre en geç 17 Nisan 2017 tarihine kadar askıya çıkartılacak olup talep sahipleri askı ilanlarını kontrol edebilecekler. Organik tarım yapmak isteyen üreticilerin, ilçe müdürlüğüne başvurduklarında her türlü belge ve destek verileceği anlatıldı.
(FT-EME)

30.01.2017 15:36:29 TSI
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