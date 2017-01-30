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Başkan Akkaya'dan Kaymakam Türk'e ziyaret



(Fotoğraflı)



Cemal Filiz

KONYA (İHA) - Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, İstanbul Vali Yardımcısı iken Akşehir Kaymakamlığı'na atanan Kaymakam Mehmet Türk'ü makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Kaymakam Mehmet Türk'e, 'Akşehir'e hoş geldiniz' diyerek, yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Akkaya, Akşehir ve Akşehir Belediyesi çalışmaları hakkında kaymakama bilgi verdi. Akşehir'in daha da kalkınması için işbirliği içinde verimli çalışmalar yapılacağını ümit ettiğini söyleyen Başkan Akkaya, belediye olarak Akşehir'in gelişmesi için tüm kurumlarla uyum içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaymakam Mehmet Türk, Akşehir'in Nasreddin Hocası, kirazı, kültürel ve tarihi değerleriyle tüm Türkiye çapında marka bir şehir olduğuna vurgu yaparak, Akşehir'i daha da geliştirmek için çalışacaklarını kaydetti. Kaymakam Türk, Akşehir'e atanmış olmaktan mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

(CF-AH-Y)



30.01.2017 15:36:54 TSI

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