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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Çanakkale'de trafik denetimleri

30 Ocak 2017 Pazartesi, 15:34
Çanakkale'de trafik denetimleri
Çanakkale'de trafik denetimleri

(Fotoğraflı)

Gürkan Düzenli
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de, hafta sonunda yapılan trafik denetimlerinde 386 sürücüye 101 bin TL para cezası kesildi.
Çanakkale'de trafik ekiplerinin şehir içi ve şehirlerarası yollarda yaptıkları yol denetimleri sürüyor. Hafta sonunda gerçekleştirilen yol uygulamalarında, toplamda 2 bin 854 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Bunlardan kurallara uymadıkları tespit edilen 386 sürücüye toplamda 101 bin 771 TL para cezası kesildi. Alkollü olarak araç kullandıkları belirlenen 8 sürücünün sürücü belgeleri geri alındı. 39 araç trafikten men edildi.
(GD)

30.01.2017 15:39:09 TSI
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