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Emirgazi'ye 8,1 milyon liralık mahalle yolu yatırımı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 15:35
Emirgazi'ye 8,1 milyon liralık mahalle yolu yatırımı
Emirgazi'ye 8,1 milyon liralık mahalle yolu yatırımı

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya genelinde mahalleleri birbirine bağlayan yollarda asfalt çalışmaları yapan Konya Büyükşehir Belediyesi, Yeni Büyükşehir Yasası ile Emirgazi ilçesine 8,1 milyon liralık mahalle yolu yatırımı gerçekleştirdi.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya merkez ile birlikte ilçelerde ve bağlı mahalle yollarında standardı yükseltmek için çalışmalarını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Yeni Büyükşehir Yasası ile 31 ilçe ve mahalleye dönüşen eski köy ve beldelerde asfalt çalışmaları yaptıklarını belirterek, mahalle yollarının genişletilerek altyapı ve malzeme kalitelerinin artırıldığını, yol standartlarının yükseltildiğini söyledi. Yeni Büyükşehir Yasası sonrası Emirgazi ilçesine 8,1 milyon lira tutarında mahalle yolu yatırımı gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Akyürek, bugüne kadar 55 kilometrelik yolun tamamlandığını, 20 kilometrelik kısımda çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.
Başkan Akyürek, hedeflerinin bu yıl sonuna kadar Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki yolların asfalt sathi kaplamalarını yenilemek olduğunu da sözlerine ekledi.
(US-FM-Y)

30.01.2017 15:40:16 TSI
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