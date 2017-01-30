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Büyükşehir Belediyesi'nden iş yeri ruhsatı için duyuru



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kentte ruhsatı olmayan esnaf ve sanatkarların başvuru yapması halinde yasal harcın dışında her hangi bir ek ücret talep edilmeyeceğini duyurdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın, esnaf ve sanatkarlardan ruhsat için yasal harcın dışında ek ücret alınmayacağı yönündeki talimatından sonra esnafların Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruları devam ediyor. Konuya ilişkin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, denetim ekiplerinin Diyarbakır genelinde yürüttüğü çalışmalarda birçok işyerinin ruhsatsız olarak faaliyet yürüttüğünün belirlendiği ve bunun ciddi sorunlara yol açtığı kaydedildi. İşyeri sahiplerinin ruhsat başvurusunda ek ücret alınmayacağına dair Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (DESOB) de, kendisine bağlı ilgili birimlere yazılı tebligat gönderdiği belirtilen açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cumali Atilla, ilk göreve geldiğinde ruhsat başvuruları için rayiç bedel dışında ücret alınmamasına dair karar aldı. Ruhsatsız iş yeri olan vatandaşlarımızın Büyükşehir Belediyesi'ne ruhsat için başvurmaları gerekiyor. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla gelip başvurularını yapabilir, buradan ruhsatlarını alabilirler. Vatandaşlarımız, belediyenin belirlediği rayiç bedel dışında herhangi bir ücret ödemeden gidebilirler" denildi.

(İHA-MP-Y)



30.01.2017 15:40:53 TSI

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