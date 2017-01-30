Başkan Eşkinat: "Ne yaparsanız yapın Tekirdağspor'u yıkamayacaksınız"
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TEKİRDAĞ (İHA) - Spor Toto 3. Lig 1. Grup 22. Hafta müsabakasında Tekirdağspor Namık Kemal Stadı'nda Altay'ı konuk ederken 60 dakika 10 kişi mücadele ettiği karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat maç sonunda açıklamalarda bulunurken Tekirdağspor'a karşı yapılan haksızlıklara tepki gösterdi.
Eşkinat maç boyunca bilgi aldı
Karacakılavuz dokumalarının dünya pazarına açılması için Bodrum'da değerlendirme toplantısında bulunduğundan dolayı maça katılamayan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, maç boyunca mücadele hakkında bilgi alırken maç sonunda açıklamalarda bulundu.
"Ne yaparsanız yapın Tekirdağspor'u yıkamayacaksınız!"
Tekirdağspor'a karşı yapılan haksızlıklara rağmen takımın mücadelesinin gurur verici olduğunu dile getiren Eşkinat, kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, "Ne yaparsanız yapın Tekirdağsporu yıkamayacaksınız. 10 kişiyle Altay'a boyun eğmeyen kardeşlerimle gurur duyuyorum. Bu maya tutacak Volkan Başkan" ifadelerini kullandı.
5 Şubat'ta Çorum deplasmanına gidecek
Tekirdağspor, 23. Hafta maçında 5 Şubat Pazar günü saat 13.30'da 31 puanlı Çorum Belediyespor ile Çorum Dr. Turhan Kılıççıoğlu Stadı'nda karşılaşacak.
(YG-MEF-Y)
30.01.2017 15:40:54 TSI
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