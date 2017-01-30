Burhaniye'de Standart Türk Klavyesi Kursu
(Fotoğraflı)
Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün açtığı Standart Türk Klavyesi Kursu ilgi gördü. Adliyelerde zabıt katibi olmak isteyen gençlerin yoğun ilgi gösterdiği kursun 29 Martta tamamlanacağı açıklandı.
Burhaniye'de yeni binaya kavuşan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğündeki kurs sayısı ve çeşidi artarken, düzenlenen Standart Türk Klavyesi Kursu'da ilgi gördü. Kursun öğretmenliğini Bekir Tuna'nın yaptığını anlatan Müdür Zehra Demirkıran Kılıç, iki grupta yapılan kursa 35 kişinin katıldığını söyledi. Kursu ziyaret eden Kılıç, kursiyerlere başarı dileğinde bulundu.
(FT-EME)
30.01.2017 15:42:19 TSI
NNNN