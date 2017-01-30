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Burhaniye'de tanıtıma üniversite desteği

30 Ocak 2017 Pazartesi, 15:38
Burhaniye'de tanıtıma üniversite desteği
Burhaniye'de tanıtıma üniversite desteği

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Bubyo), dünyanın en önemli turizm fuarlarından biri olan 21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) katıldı. Turizm tesislerinden, tur operatörlerinden tedarikçilere kadar geniş bir yelpazede katılımcıya ulaşan fuarda, Burhaniye ve Uygulama Oteli'ni tanıtan üniversiteli gençler büyük takdir topladı.
21.kez düzenlenen EMITT Fuarı'na katılan Bubyo'nun standı ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. TÜYAP Fuar Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda Burhaniye Belediyesinin standı içerisinde yer alan stantta tesisin tanıtımı yapılırken, ziyaretçilere Bubyo Uygulama Oteli ile ilgili bilgi alma ve rezervasyon imkanı sunuldu. Balıkesir Üniversitesi'nin ve Burhaniye'nin turizm anlamında tanıtılması ve temsil edilmesi hususunda yaptığı çalışmalar ile adından söz ettiren Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. M. Oğuzhan İlban, yararlı bir çalışma olduğunu söyledi. Bubyo Ailesi, İstanbul'da düzenlenen EMITT fuarında ziyaretçilere Bubyo Uygulama Otelinin yanı sıra üniversitesinin eğitim şartları ve bölgenin yapısı hakkında bilgi vererek hem Balıkesir Üniversitesinin hem de bölgenin tanıtımına katkıda bulundu. Fuara katılan ekiplere teşekkür eden Müdür Doç. Dr. Oğuzhan İlban, "Biz Uygulama Otelimizle Balıkesir Üniversitesini temsilen fuardaki yerimizi aldık. Bölgemiz özellikle turizmin gelişimi açısından çok müsait bir coğrafyaya sahip. Ülkenin en gözde tatil merkezlerinden hiçbir eksiği olmayan, aksine artıları olan bölgemizin, daha fazla yerli ve yabancı turisti ağırlaması bölgeye katma değer kazandıracaktır. Bizler, Bubyo ailesi olarak bölgenin tanınırlığını arttırmak adına her zaman üzerimize düşeni yapacağız. Burada açtığımız stand ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Kış ve yaz dönemleri için rezervasyonlar aldık. Bizim için olumlu bir fuar oldu'' dedi.
(FT-EME)

30.01.2017 15:44:07 TSI
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