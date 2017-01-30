YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Milletvekili Ilıcalı, Buz Festivaline sıcaklık kattı

Milletvekili Ilıcalı, Buz Festivaline sıcaklık kattı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, nefes kesen tırmanışların gerçekleştirildiği Buz Tırmanış Festivali'nde profesyonel dağcılarla bir araya gelerek buza tırmanma deneyiminde bulundu.

Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Erzurum'un Uzundere ilçesinde, Emrah Özbay Uluslararası Buz Tırmanış Festivali düzenlendi. Bu yıl 3'üncüsü yapılan festivale; AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mevlüt Doğan ve çok sayıda sporcu katıldı.

19 ülkeden 300'e yakın sporcunun katıldığı festivalde profesyonel dağcılar, Uzundere'nin birçok noktasında bulunan şelalelere tırmanarak nefes kesen gösterilere imza attı. AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın da sporcularla birlikte buz tutan Serafin şelalesine tırmanmasıyla festivalden objektiflere samimi ve sıcak görüntüler yansıdı.

Tırmanışın ardından açıklamalarda bulunan Ilıcalı, " Sakin şehirler arasında yer alan Uzundere ilçemizin bu potansiyelini inşallah tüm dünya görür ve uluslararası bir etkinliğe daha ev sahipliği yaparız. Bizler bu festivaller ve uluslararası sporcularımız vasıtasıyla ilçemizin bu potansiyelini duyuruyoruz. Hep söylediğimiz gibi; Erzurum'da muazzam bir kış potansiyeli var. Olimpiyatlar için kayak pistleri diyiyoruz işte burada da dağcılık için tırmanma platformları mevcut. Çağlayanların buza dönüşmesi, 20 metreden 150 metreye kadar yükseklikteki çağlayanlara tırmanmak ve bu etkinliği Uzundere gibi sakin şehirler arasına girmiş bir ilçede gerçekleştirmek çok güzel." dedi.

Ilıcalı, Buza Tırmanış Festivalinde emeği geçenleri tebrik ederek ulusal ve uluslararası bu tür etkinliklerin arttırılması gerektiği konusunda temennide bulundu.

(ÖB-ÖB-Y)



30.01.2017 15:47:41 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER