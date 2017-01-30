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AK Parti Adana İl Başkanlığı referandum için start verdi



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - AK Parti Adana İl Başkanlığı, anayasa değişikliğine ilişkin nisan ayında yapılması planlanan referandum süreci için çalışmalara başladı.

İlçe başkanlarıyla AK Parti Adana İl Başkanlığı'nda toplantı yapan İl Başkanı Fikret Yeni, referandum çalışmasının startını verdiklerini söyledi. Başkan Fikret Yeni, "İlçe başkanlarımızla yaptığımız toplantıda nasıl bir yöntemle çalışmalar yapacağımızı tek tek görüştük. Özellikle, muhalefetin gündeme getirdiği eyalet-federatif yapı gelerek Türkiye'nin bölünme tehlikesi yaşayacağı, sistemin diktatörlüğe dönüşeceği endişelerine yer olmadığı, bunun aksine ülke yönetimindeki rahatlama ile önümüzün açılacağını vatandaşlarımıza aktaracağız. Bu süreçte, bakanlardan milletvekillerine, parti yöneticilerinden il teşkilatlarına kadar partimizin tüm kadroları sahada çalışacak" dedi.

(ELF-Y)



30.01.2017 15:48:05 TSI

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