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Kaymakam Avcı, okulları gezdi

30 Ocak 2017 Pazartesi, 15:44
Kaymakam Avcı, okulları gezdi
Kaymakam Avcı, okulları gezdi

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis'in Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, ilk ve orta dereceli okulları ziyaret ederek, fiziki durumlarını inceledi.
Kaymakam Avcı ve beraberindeki kurum amirleri ve muhtarlar ile birlikte ilk ve orta dereceli okulları ziyaret ettiler.
Ziyaretler esnasında okulların fiziki durumunu inceleyen Kaymakam Avcı, öğrencilerin eğitim durumları hakkında bilgiler aldı. okul yönetici ve öğretmenlerinin sorunlarını dinleyen Avcı, yapılan toplantıların ardından ziyaretlerini tamamladı.
Avcı, ayrıca ziyaretlerini sürdüreceğini belirterek, sık sık okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya geleceklerini ve sürekli iletişim halinde olacaklarını kaydetti.
(MAD-OE-Y)

30.01.2017 15:49:31 TSI
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