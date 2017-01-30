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KTO, EMITT Fuarında Kayseri Standına Katkı Sağladı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - EMITT 21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı İstanbul'da gerçekleştirildi. Kayseri Ticaret Odası, fuarda açılan Kayseri standına katkı sağladı.

EMITT 21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Kayseri Ticaret Odası katkıları ile kurulan stant büyük ilgi gördü. Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı, Emitt fuarındaki stantta Kayseri Kültür ve Turizm İl Müdürü İsmet Taymuş ve diğer yetkililerle birlikte konukları ağırladı.

Kayseri standını ziyaret eden ve Kayserili olan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ile bir süre görüşen Hasnalçacı, fuarda Kayseri'nin önemli turizm değerlerinden biri olan Erciyes'in tanıtımına yönelik Erciyes A.Ş. tarafından açılan standı da ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

EMITT fuarına ilişkin değerlendirmede bulunan ve fuarın Kayseri'nin tanıtımı için büyük bir fırsat olduğunu belirten Hasnalçacı, Kayseri Ticaret Odası yönetimi olarak şehrin tanıtımı noktasından ellerinden gelen desteği sağladıklarını kaydetti.

(AG-AÖ-Y)



30.01.2017 15:51:17 TSI

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