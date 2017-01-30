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İSTE ile Hatay Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği protokolü imzaladı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 15:46
İSTE ile Hatay Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği protokolü imzaladı

Mustafa Mert
HATAY (İHA) - İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) ve Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında; eğitim-öğretim, bilim, sanat, spor ve kültürel konularda nitelikli işbirliği yapılmasının önünü açan iş birliği protokolü imzalandı.
Protokol ile Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Arsuz, Belen, Dörtyol, Erzin, İskenderun ve Payas ilçelerinde eğitimöğretim gören öğrencilerin, İSTE ve Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortak karar verecekleri bilimsel araştırma, çalışma, proje ve eğitim-öğretime dair etkinlikler düzenleyebilmesi ile öğrencilerin İSTE'nin laboratuvar, kütüphane gibi sosyal ve bilimsel imkanlarından yararlanmaları sağlanacak. Hizmet-içi eğitim, eğitim altyapısının iyileştirilmesi, eğitim-öğretim süreçlerinin değerlendirilmesi, öğretim programlarının zenginleştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi ve benzeri gibi konularda İSTE'den destek alınabilecek.
(MSM-Y)

30.01.2017 15:51:51 TSI
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