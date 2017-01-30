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İnegöl sanat şehri

30 Ocak 2017 Pazartesi, 15:48
İnegöl sanat şehri
İnegöl sanat şehri

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - İnegöl Belediyesi, kültür sanat faaliyetleriyle 2016 yılında 117 bin kişiye ulaştı.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü aracılığı ile kültür ve sanatı İnegöl'ün her yerine yaydıklarını belirten Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Kültür sanatın merkezi haline gelen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü aracılığı ile 7'den 77'ye vatandaşlarımızı kültür sanat ile buluşturmaya devam ediyoruz. Kültür ve sanat aracılığıyla aklımız, ruhumuz zarafet kazanıyor. Bu zenginliği korumak, sanat aracılığıyla ifade edilmesine zemin hazırlamak için gayret ediyoruz" dedi.
159 program ile toplam 117 bin 700 kişiye ulaşıldı
Başkan Alinur Aktaş, "Gençlik Merkezi, Kent Müzesi ile Mobilya Ağaç Sanayi Müzesi, Bilgi Kültür Evleri ve İnesmek olarak toplam 47 personel ile İnegöl halkının hizmetindeyiz. Gençlik Merkezi koordinatörlüğünde konserler, tiyatrolar, seminer ve konferanslar, sergiler, şenlikler, kültür-sanat festivali, kültür-sanat kursları, folklor, sosyal sorumluluk projeleri, İnesmek vasıtasıyla sanat ve meslek edindirme kurslar ve sergiler, müzelerimizde ise seminer ve konferanslar ile sergiler tertipliyoruz. Bilgi Kültür Evi'nde ücretsiz ve güvenli internet hizmeti, zeka ve strateji oyunları ve kütüphane hizmeti ile 2016 yılı içerisinde 159 programda toplam 117 bin 700 kişiye ulaşıldı" dedi.
(MŞ)

30.01.2017 15:53:25 TSI
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