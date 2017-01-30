YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İnegöl sanat şehri

İnegöl sanat şehri



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - İnegöl Belediyesi, kültür sanat faaliyetleriyle 2016 yılında 117 bin kişiye ulaştı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü aracılığı ile kültür ve sanatı İnegöl'ün her yerine yaydıklarını belirten Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Kültür sanatın merkezi haline gelen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü aracılığı ile 7'den 77'ye vatandaşlarımızı kültür sanat ile buluşturmaya devam ediyoruz. Kültür ve sanat aracılığıyla aklımız, ruhumuz zarafet kazanıyor. Bu zenginliği korumak, sanat aracılığıyla ifade edilmesine zemin hazırlamak için gayret ediyoruz" dedi.

159 program ile toplam 117 bin 700 kişiye ulaşıldı

Başkan Alinur Aktaş, "Gençlik Merkezi, Kent Müzesi ile Mobilya Ağaç Sanayi Müzesi, Bilgi Kültür Evleri ve İnesmek olarak toplam 47 personel ile İnegöl halkının hizmetindeyiz. Gençlik Merkezi koordinatörlüğünde konserler, tiyatrolar, seminer ve konferanslar, sergiler, şenlikler, kültür-sanat festivali, kültür-sanat kursları, folklor, sosyal sorumluluk projeleri, İnesmek vasıtasıyla sanat ve meslek edindirme kurslar ve sergiler, müzelerimizde ise seminer ve konferanslar ile sergiler tertipliyoruz. Bilgi Kültür Evi'nde ücretsiz ve güvenli internet hizmeti, zeka ve strateji oyunları ve kütüphane hizmeti ile 2016 yılı içerisinde 159 programda toplam 117 bin 700 kişiye ulaşıldı" dedi.

(MŞ)



30.01.2017 15:53:25 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER