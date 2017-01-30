30 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çığ tehlikesi dağcıların zirve yapmasını engelledi

30 Ocak 2017 Pazartesi, 15:49
Çığ tehlikesi dağcıların zirve yapmasını engelledi
Çığ tehlikesi dağcıların zirve yapmasını engelledi

(Fotoğraflı)

Özcan Beşkardeş
BİTLİS (İHA) - Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 18'i bayan 101 dağcı, çığ tehlikesi nedeniyle Süphan Dağı'na tırmanamadı.
11-12 Şubat 2017 tarihlerinde Erzincan'da bulunan 2970 metre yüksekliğindeki Ergan Dağı'nda yapılacak olan Dünya Dağ Kayağı Şampiyonasına katılacak olan Türkiye dağ kayağı milli sporcuları, dün sabah saatlerinde Süphan Dağı'nın 2700 metresinde bulunan At Yaylası bölgesine giderek kamp kurdu.
Geceyi kamp alanında geçiren dağcılar, tırmanış rotasında bulunan yoğun kardan dolayı oluşan çığ tehlikesi nedeniyle 4058 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı'na tırmanış gerçekleştiremedi.
Dağcılara rehberlik yapan Süphan Doğa Sporları Derneği (SUPHANDOSD) Kulübü Başkanı Adem Gül, kötü hava koşulları nedeniyle tırmanışı iptal ettiklerini ifade ederek, "Dün Adilcevaz ilçemizden tırmanış için faaliyetimizi başlattık ve kamp alanımız olan At Yaylasına geldik. Gece hava şartları çok soğuk olduğundan dolayı sabah saatlerinde zirveye çıkmayı denedik. Ancak iki gündür yağan yoğun kar yağışı nedeniyle çıkış yolunda oluşan çığ tehlikesinden dolayı bu tırmanışın çok riskli olacağını düşünerek geri dönme kararı aldık. Kampımızı toplayıp artık Adilcevaz'a döneceğiz. İnşallah başka bir zaman tekrardan tırmanış yaparız" dedi.
(MSA-Y)

30.01.2017 15:53:42 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Adilcevaz'da tır devrildi: 1 ölü
YEREL

ADİLCEVAZ'DA TIR DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ
Bitlis'te tır şarampole devrildi: 1 ölü
YEREL

BİTLİS'TE TIR ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ
Bitlis Belediyesinden kar mesaisi
YEREL

BİTLİS BELEDİYESİNDEN KAR MESAİSİ
Ahlat Belediyesinden karla mücadele çalışması
YEREL

AHLAT BELEDİYESİNDEN KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI
Adilcevaz'da karla mücadele çalışması
YEREL

ADİLCEVAZ'DA KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI
Bitlis'te hasta kurtarma operasyonu
YEREL

BİTLİS'TE HASTA KURTARMA OPERASYONU
Baston ustasından &quot;fuar&quot; tepkisi
YEREL

BASTON USTASINDAN "FUAR" TEPKİSİ
Tatvan Belediyesinden kar temizleme çalışması
YEREL

TATVAN BELEDİYESİNDEN KAR TEMİZLEME ÇALIŞMASI
Karla mücadele ekibinin üzerine çığ düştü: 1 yaralı
YEREL

KARLA MÜCADELE EKİBİNİN ÜZERİNE ÇIĞ DÜŞTÜ: 1 YARALI
Dağcılar eksi 40 derecede Süphan Dağı'na tırmanacak
YEREL

DAĞCILAR EKSİ 40 DERECEDE SÜPHAN DAĞI'NA TIRMANACAK