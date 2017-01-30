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Çığ tehlikesi dağcıların zirve yapmasını engelledi



(Fotoğraflı)



Özcan Beşkardeş

BİTLİS (İHA) - Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 18'i bayan 101 dağcı, çığ tehlikesi nedeniyle Süphan Dağı'na tırmanamadı.

11-12 Şubat 2017 tarihlerinde Erzincan'da bulunan 2970 metre yüksekliğindeki Ergan Dağı'nda yapılacak olan Dünya Dağ Kayağı Şampiyonasına katılacak olan Türkiye dağ kayağı milli sporcuları, dün sabah saatlerinde Süphan Dağı'nın 2700 metresinde bulunan At Yaylası bölgesine giderek kamp kurdu.

Geceyi kamp alanında geçiren dağcılar, tırmanış rotasında bulunan yoğun kardan dolayı oluşan çığ tehlikesi nedeniyle 4058 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı'na tırmanış gerçekleştiremedi.

Dağcılara rehberlik yapan Süphan Doğa Sporları Derneği (SUPHANDOSD) Kulübü Başkanı Adem Gül, kötü hava koşulları nedeniyle tırmanışı iptal ettiklerini ifade ederek, "Dün Adilcevaz ilçemizden tırmanış için faaliyetimizi başlattık ve kamp alanımız olan At Yaylasına geldik. Gece hava şartları çok soğuk olduğundan dolayı sabah saatlerinde zirveye çıkmayı denedik. Ancak iki gündür yağan yoğun kar yağışı nedeniyle çıkış yolunda oluşan çığ tehlikesinden dolayı bu tırmanışın çok riskli olacağını düşünerek geri dönme kararı aldık. Kampımızı toplayıp artık Adilcevaz'a döneceğiz. İnşallah başka bir zaman tekrardan tırmanış yaparız" dedi.

(MSA-Y)



30.01.2017 15:53:42 TSI

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