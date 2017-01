YEREL HABERLER / DENİZLİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Pamukkale Belediyespor üst üste üçüncü galibiyetini aldı

Pamukkale Belediyespor üst üste üçüncü galibiyetini aldı



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel A Ligi'nde mücadele eden Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel A Ligi'nde mücadele eden Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, üst üste üçüncü galibiyetini almayı başardı. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, başkan yardımcılarının da takip ettiği erteleme maçında mavi-beyazlı takım, Eskişehir Engelliler'i 73-33 mağlup etmeyi başardı.

Ligde oynadığı ilk 3 maçta istediği skorları almakta zorlanan Pamukkale Belediyespor, son 3 maçını da galibiyetle tamamlayarak, rahat bir nefes aldı. Ligin 6. Haftasında İstanbul Engelliler'i konuk eden maci-beyazlı ekip rakibini 82-5 yenerek ilk galibiyetine imza attı. Geçen hafta deplasmanda İzmir Bucalı'ya konuk olan Pamukkale Belediyesi bu maçı da 56-38 kazanarak 2'de 2 yaptı. Bu hafta ise ilk hafta oynanması gereken ancak federasyon seçimleri nedeniyle ertelenen Eskişehir Engellilerspor maçını Hasan Güngör Spor Salonu'nda yapıldı.

Müsabakada ilk periyodunu Eskişehir takımı 10-9galip tamamlarken, Pamukkale Belediyespor ikinci periyodu 19-18 önde tamamladı. Üçüncü periyodda daha etkili olan Pamukkale Belediyesi bu bölümü 42-27 ve maçı da 73-33 kazandı. Maçta Fadi 46 sayı ile takımı sırtlayan isim olurken, Ümit 13, Doğan Can 8, Murat, Mustafa ve Meryem de 2'şer sayı kaydetti. Maçı 73-33 kazanan Pamukkale Belediyesi, son 3 maçını kazanmayı başardı.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin maç sonunda sporcuları kutladı. Belediye olarak engellilerin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Başkan Gürlesin, "Biz kurduğumuz kulübün ilk branşını tekerlekli sandalye basketbol olarak belirledik. Bu takımımız geçen sezonu hazırlık olarak gördük. Geçen sezondan eksiklerimizi gördük. Daha iyi olmak için çalışmalar yapıyoruz. Filistin Milli takımında görev yapan Fadi'yi kadromuza kattık. Son 3 maçımızı kazandık. Biz farklı bir belediye olduğumuzu bu tür etkinliklerle gösteriyoruz. Pamukkale Belediyesi olarak her zaman engellilerin yanındayız. Denizlileri bu maçlarda takımın yanında olmaya davet ediyoruz. 5 Şubat Pazar günü saat 11.00'da Hasan Güngör Spor Salonu'nda yapılacak olan maçta Denizliller'i tribünlerde görmek istiyoruz" dedi.

(MT-



30.01.2017 15:54:10 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER