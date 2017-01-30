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Başkan Çelik Kayak Okulu'nda



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Yoğun çalışmalardan fırsat buldukça hafta sonları Erciyes'e çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, fiziki yatırımlar kadar önem verdiği çocuklara yönelik yatırımı yerinde gördü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, eşi İkbal Çelik ile birlikte Erciyes'te bulunan Spor A.Ş.'nin Kayak Okulu'nu ziyaret etti. Başkan Çelik, öğle yemeğini yiyen çocuklarla sohbet etti ve aldıkları eğitimle ilgili sorular yöneltti. 7-15 yaş grubundan 300 öğrenciye eğitim verildiğini ifade eden Başkan Çelik, "Bu yaşlarda eğitime başlarsak Kayseri'nin ismini dünyaya duyurabiliriz" dedi.

Kayak Okulu'nda öğrencilerin yanı sıra velilerle de görüşen Başkan Mustafa Çelik, verilen eğitimle ilgili ailelerden övgü dolu sözler duydu. Çocuklara böyle bir imkan sağlanması nedeniyle Başkan Çelik'e teşekkür eden aileler, kayak gibi pahalı bir spor dalını her kesimin yapabilmesine imkan sağlanmasının önemini dile getirdiler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de dünya çapında sporcular yetiştirmek gerektiğini ifade ederek, "Fiziki yatırımlar zaten yapılıyor; ama insana yatırım daha da önemli. Çocukları sağlıklı nesiller olarak yetiştirmemiz gerekiyor. Bunun yanında Erciyes'i dünya çapında bir kış turizm merkezi yapmak istiyorsak çok iyi sporcular da yetiştirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

(TB-Y



30.01.2017 15:54:47 TSI

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