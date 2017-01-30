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Anadolu Ahi Evran İş Adamları Derneği'nin sivil Anayasa talebi

- Başkan Gürbüz: "Dirileri idare eden ölülerin anayasasıyla devletimizin idare edilmesini istemiyoruz"



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Anadolu Ahi Evran İş Adamları adına bir basın açıklaması yapan Genel Başkan Mehmet Gürbüz, "Halkın iktidarını benimseyen bir sivil anayasa istiyoruz" dedi.

Yazılı bir açıklamayla sivil anayasa taleplerini dile getiren Mehmet Gürbüz,"Anadolu Ahi Evran İş Adamları olarak ülkemizin son zamanlarda en fazla ihtiyaç duyduğu konuların başında "Sivil Anayasa" gelmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu günden bugüne kadar sivil bir anayasa ile yönetilmemiştir. 24 Ocak 1921' deki anayasadaki madde egemenlik sınırsız ve şartsız ulusundur.(Her konuyu tartışabilecek, özgürlüğümüzün,devletin varlığını riske sokacak, ülkeyi kutuplaşmaya,ayrışmaya,çatışma ortamına sokacak konuları içermemesi gerektiğine inanır.) Biz bu anlayışla 96 yıldır ayaktayız ama ülkemiz ne hikmetse özgün, modern, hukuka bağlı, temel hak ve hürriyetleri saygılı bir devlet görünümünde bile olsak her 10 yılda bir devletin bekasına prangalar vurularak ülke geriye götürülmek adına dizayn ediliyor. Her 10 yılda bir bu eylemin adı darbe, muhtıra, post modern darbe,yurtta sulh gibi kelimelerdir. Ülkede bu şekilde ekonomik buhranlar, faili meçhul cinayetler, borsa manipülasyonları, dolar oyunu, koalisyon tezgahları hiç eksilmiyor. 2 bin yıllık bir medeniyetin temsilcileri olan biz Türklerin üzerinden. Sivil bir Anayasanın ülkemizde daha fazla demokrasi anlayışını getireceğine inanıyoruz. Ekonomik çalkantıların, siyasi buhranların sona ereceğini biliyoruz. 'Darbelerin, muhtıraların, yurtta sulh konseylerinin fosseptik çukurlarında ebediyete kadar kalacaktır' sözünü yineliyoruz. Anadolu Ahi Evran İş Adamları olarak diyoruz ki, 1961-1982 darbe Anayasasıdır. Günümüze kadar gelen bu darbe anayasaları bize hiç bir yarar sağlamamıştır. Artık yeter. Dirileri idare eden ölülerin anayasasıyla devletimizin idare edilmesini istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

(MT-OE-Y)



30.01.2017 15:56:23 TSI

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